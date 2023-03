Castellacci su Sirigu: “Stagione finita? Temo di sì. Con operazione non ci saranno problemi in futuro”

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana di calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dell’infortunio rimediato dal portiere della Fiorentina, Salvatore Sirigu. Ecco le sue parole:

“L’infortunio? Io non ho avuto modo di vedere il giocatore ma quando si prende la decisione dell’intervento chirurgico si fa riferimento ad una rottura parziale o totale.

Stagione finita? Temo di sì perchè i tempi di recupero sono lunghi. Una lesione che se operata poi solitamente non ci sono problemi nel futuro. Faccio gli auguri per un pronto recupero a Salvatore perchè l’ho avuto anche in Nazionale.”

IL REPORT MEDICO SULL’INFORTUNIO DI SIRIGU: C’E’ LESIONE