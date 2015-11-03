Notizie Castellacci Fiorentina

Prof. Castellacci: "Buon segno che non ci siano lesioni, per Gudmundsson esclusa una lunga assenza"
09 febbraio 2026 17:32
Castellacci su Dodò: "Spero si tratti di appendicite semplice. Potrebbe servire un mese per recuperare"
26 aprile 2025 11:04
Castellacci su Bove: "C'è stata un’aritmia cardiaca, impossibile prevedere se potrà tornare a giocare"
02 dicembre 2024 23:39
Prof. Castellacci su Bove: "Prime 24-48 ore per chiarire ipotesi più recenti. Futuro agonistico? Prima la diagnosi"
02 dicembre 2024 10:05
Castellacci: "Infortunio Gudmundsson? Gli esami diranno se c'è solo un edema o anche una lesione"
22 ottobre 2024 16:45
Castellacci: "Gudmundsson ha un infortunio piuttosto comune, bisogna monitorare la situazione"
08 settembre 2024 13:48
Castellacci: "A Sottil non serve nemmeno l'operazione, basta un bendaggio, stop di 30 giorni"
03 maggio 2024 15:04
Castellacci: “Dodò 6-8 mesi per il recupero. Non anticipi i tempi sennò si alza il rischio ricaduta”
27 settembre 2023 09:28
Castellacci annuncia: "La stagione di Dodò è finita. Ci vogliono tra i 6 e gli 8 mesi per recuperare"
25 settembre 2023 14:36
Castellacci su Sirigu: "Stagione finita? Temo di sì. Con operazione non ci saranno problemi in futuro"
25 marzo 2023 19:42
Castellacci avverte la Fiorentina: "Nico out minimo due mesi, occhio ad accelerare i tempi"
18 novembre 2022 18:41
Parla Castellacci: "Castrovilli ha avuto infortunio serio. La pausa del mondiale lo aiuterà per il recupero"
02 novembre 2022 19:46
Castellacci: "Gonzalez ancora positivo? Senza doppia dose sarebbe in terapia intensiva"
11 novembre 2021 21:23
Castellacci: "Valori di Gattuso chiari, sbalordito dal divorzio con la Fiorentina. Italiano farà bene"
11 luglio 2021 09:22
Castellacci: "Prandelli? Non dirà addio al calcio. Le sue dimissioni non sono una sconfitta, sono una presa di coscienza"
24 marzo 2021 21:42
Ripresa del campionato? Castellacci frena: "I medici non sono d'accordo al protocollo"
20 maggio 2020 15:16
Castellacci tuona: “Ci chiamano eroi ma non abbiamo tutele. Tutti pensano a ripartire e non ad un nuovo stop”
12 maggio 2020 15:05
Castellacci: "La prudenza del governo è eccessiva. I campi di calcio sono sicuri come i parchi"
29 aprile 2020 21:54
Dott. Castellacci: "Penso che sia molto difficile far ripartire il campionato il 30 maggio. In Cina..."
14 aprile 2020 19:22
Castellacci: "Ho forti dubbi che il 4 aprile si possano riprendere gli allenamenti ed il 3 maggio la Serie A"
22 marzo 2020 21:57
Castellacci: "Coronavirus? Se peggiora la situazione, non è un'eresia fermare il campionato"
24 febbraio 2020 21:25
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