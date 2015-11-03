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Notizie Castellacci Fiorentina

Prof. Castellacci: "Buon segno che non ci siano lesioni, per Gudmundsson esclusa una lunga assenza"

09 febbraio 2026 17:32

Castellacci su Dodò: "Spero si tratti di appendicite semplice. Potrebbe servire un mese per recuperare"

26 aprile 2025 11:04

Castellacci su Bove: "C'è stata un’aritmia cardiaca, impossibile prevedere se potrà tornare a giocare"

02 dicembre 2024 23:39

Prof. Castellacci su Bove: "Prime 24-48 ore per chiarire ipotesi più recenti. Futuro agonistico? Prima la diagnosi"

02 dicembre 2024 10:05

Castellacci: "Infortunio Gudmundsson? Gli esami diranno se c'è solo un edema o anche una lesione"

22 ottobre 2024 16:45

Castellacci: "Gudmundsson ha un infortunio piuttosto comune, bisogna monitorare la situazione"

08 settembre 2024 13:48

Castellacci: "A Sottil non serve nemmeno l'operazione, basta un bendaggio, stop di 30 giorni"

03 maggio 2024 15:04

Castellacci: “Dodò 6-8 mesi per il recupero. Non anticipi i tempi sennò si alza il rischio ricaduta”

27 settembre 2023 09:28

Castellacci annuncia: "La stagione di Dodò è finita. Ci vogliono tra i 6 e gli 8 mesi per recuperare"

25 settembre 2023 14:36

Castellacci su Sirigu: "Stagione finita? Temo di sì. Con operazione non ci saranno problemi in futuro"

25 marzo 2023 19:42

Castellacci avverte la Fiorentina: "Nico out minimo due mesi, occhio ad accelerare i tempi"

18 novembre 2022 18:41

Parla Castellacci: "Castrovilli ha avuto infortunio serio. La pausa del mondiale lo aiuterà per il recupero"

02 novembre 2022 19:46

Castellacci: "Gonzalez ancora positivo? Senza doppia dose sarebbe in terapia intensiva"

11 novembre 2021 21:23

Castellacci: "Valori di Gattuso chiari, sbalordito dal divorzio con la Fiorentina. Italiano farà bene"

11 luglio 2021 09:22

Castellacci: "Prandelli? Non dirà addio al calcio. Le sue dimissioni non sono una sconfitta, sono una presa di coscienza"

24 marzo 2021 21:42

Ripresa del campionato? Castellacci frena: "I medici non sono d'accordo al protocollo"

20 maggio 2020 15:16

Castellacci tuona: “Ci chiamano eroi ma non abbiamo tutele. Tutti pensano a ripartire e non ad un nuovo stop”

12 maggio 2020 15:05

Castellacci: "La prudenza del governo è eccessiva. I campi di calcio sono sicuri come i parchi"

29 aprile 2020 21:54

Dott. Castellacci: "Penso che sia molto difficile far ripartire il campionato il 30 maggio. In Cina..."

14 aprile 2020 19:22

Castellacci: "Ho forti dubbi che il 4 aprile si possano riprendere gli allenamenti ed il 3 maggio la Serie A"

22 marzo 2020 21:57

Castellacci: "Coronavirus? Se peggiora la situazione, non è un'eresia fermare il campionato"

24 febbraio 2020 21:25

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