Queste le parole rilasciate a RaiNews24 dall’ex medico della Nazionale italiana Enrico Castellacci: “La Cina ha affrontato l’emergenza prima di noi e ricomincerà il campionato il 3 maggio, la stessa data in cui si programma la nostra… questo sinceramente mi fa venire dei forti dubbi sul fatto che quella possa essere la data di ripresa anche se… me lo auguro di cuore. Gli allenamenti dei club di Serie A dovrebbero ricominciar tutti insieme, le squadre in quarantena altrimenti sono penalizzare. Si spera il 4 aprile ma sono perplesso…”