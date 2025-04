Castellacci su Dodò: “Spero si tratti di appendicite semplice. Potrebbe servire un mese per recuperare”

Il professor Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale, ha parlato dei tempi di recupero di Dodô dopo l’intervento. Il terzino brasiliano della Fiorentina è stato sottoposto ieri a un’operazione di appendicite. I tempi di rientro potrebbero non essere brevi:

“Non escludo che serva un mese” ha dichiarato al Corriere dello Sport il professor Castellacci, specialista in Medicina dello Sport. “L’intervento è abbastanza tranquillo. Augurandosi che si tratti di un’appendicite semplice e non complicata, nel giro di quattro settimane il calciatore dovrebbe recuperare”.

In questo scenario, Dodô rischierebbe di saltare il resto della stagione, con l’ultima giornata di campionato fissata per il weekend del 25 maggio e la possibile finale di Conference League prevista per il 28. Se invece si trattasse di un’appendicite complicata?

“Dovremmo sapere in che cosa, quindi è difficile prevedere tempi di recupero”.