L’ex dottore della Nazionale italiana, Enrico Castellacci, ha rilasciato un’intervista a Radio Bruno sulla possibile ripresa del campionato:

“La prudenza del Governo è stata un po’ troppo eccessiva: non capisco come non si possano fare degli allenamenti individuali in un campo di calcio. Avete presente quanto è grande un campo di calcio? Se uno lo fraziona, con i tempi diversi, e con uno dello staff per ogni calciatore, accadrebbe la stessa cosa che se uno si allenasse in un parco o in un giardino. Questa cosa mi ha lasciato interdetto”.