Castellacci avverte la Fiorentina: "Nico out minimo due mesi, occhio ad accelerare i tempi"

Se si crea una cicatrice non elastica ci potrebbe essere una ricaduta molto peggiore rispetto alla lesione

L'ex medico della Nazionale italiana Enrico Castellaci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare meglio l'infortunio subito da Nico Gonzalez e che gli precluderà la presenza al Mondiale in Qatar. Queste le sue parole:

"Infortunio? Una lesione noiosa nella zona tra muscolo e tendine: una zona molto delicata. Una lesione che non guarisce in pochissimo tempo, è poi di secondo grado: non meno di due mesi, questi sono i tempi minimi.

Ricadute? Non avendolo visitato parlo in modo generale: la lesione miotendinea è seria perchè è una zona di passaggio e non bisogna accelerare i tempi. Consiglio alla Fiorentina di curarlo molto bene e non accelerare i tempi perchè può portare a ripercussioni più serie.

I dubbi su Nico in questi mesi? Ricordiamoci cosa è il Mondiale per un giocatore di calcio, è legittimato da un certo punto di vista. Lui sicuramente qualcosa sentiva: probabilmente era in una situazione borderline e doveva rischiare o con la Fiorentina o con la Nazionale, scegliendo l'Argentina e il Mondiale."

NICO RISCHIA UN LUNGO STOP

https://www.labaroviola.com/il-report-medico-su-nico-gonzalez-lesione-di-secondo-grado-al-bicipite-femorale-sinistro/193001/