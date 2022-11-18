Il report medico su Nico Gonzalez: "lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro"

Nico Gonzalez si è infortunato nel corso dell'ultimo allenamento con l'Argentina. Il report medico sulle sue condizioni

ACF Fiorentina rende noto che, nella tarda mattinata di oggi, lo staff medico viola è stato informato dai colleghi argentini di quanto accaduto ieri all’atleta Nicolas Gonzalez. Durante la seduta di allenamento pomeridiana il calciatore è stato costretto ad abbandonare l’attività per una problematica muscolare.

Gli esami svolti nella mattinata di oggi hanno evidenziato una lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore farà rientro in Italia nelle prossime ore per iniziare il percorso terapeutico e riabilitativo.

ANTOGNONI SU NICO GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/antognoni-su-nico-gonzalez-ha-sbagliato-la-fiorentina-non-puoi-dire-che-si-sta-risparmiando/192997/