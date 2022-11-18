Antognoni: "Su Nico Gonzalez ha sbagliato la Fiorentina, non puoi dire che si sta risparmiando"
Nico Gonzalez non farà parte della spedizione dell'Argentina al prossimo mondiale, il giocatore era stato accusato da Barone di avere la testa altrove
A margine dell'evento per la mostra di Paolo Rossi, ha parlato la bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni che ha commentato la vicenda Nico Gonzalez, queste le sue parole:
"Nico Gonzalez è stato etichettato male dalla società, non puoi dire che si risparmia per andare al mondiale, un patrimonio non va mai insaccato, un patrimonio anche grosso perchè il giocatore è stato pagato. Evidentemente aveva ragione lui, stava bene e si è manifestato questo. Adesso va rilanciato perchè si tratta di uno dei giocatori migliori della Fiorentina e questi vanno sempre sostenuti"
https://www.labaroviola.com/retroscena-nico-gonzalez-espn-scrive-stiramento-sulla-cicatrice-dellinfortunio-in-fiorentina-inter/192907/