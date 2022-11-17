Retroscena Nico Gonzalez, ESPN scrive: "Stiramento sulla cicatrice dell'infortunio in Fiorentina-Inter"

Nico Gonzalez fuori dal mondiale, dall'Argentina arrivano i dettagli del suo infortunio rimediato nella giornata di oggi

Sta facendo molto discutere l'infortunio e l'esclusione dal mondiale di Nico Gonzalez per il prossimo mondiale, secondo quanto riportato da ESPN Argentina si tratterebbe di una ricaduta, infatti per l'esterno della Fiorentina si è trattato di uno stiramento nella stessa cicatrice dell'ultima lesione muscolare che Nico Gonzalez ha avuto in Fiorentina-Inter dove è stato costretto a uscire dal campo dopo pochi minuti.

DRAGOWSKI ADESSO CI SCHERZA SU

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