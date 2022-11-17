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Adesso Dragowski ci scherza: "Ordinato nuova caviglia, se la consegna express funziona torno presto"

Dragowski ha subito un brutto infortunio domenica nella partita tra Verona e Spezia, al portiere polacco però è tornato il buonumore

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 novembre 2022 15:41
Adesso Dragowski ci scherza: "Ordinato nuova caviglia, se la consegna express funziona torno presto" - Foto Paola Garbuio/LaPresse 13 Novembre 2022 - Verona, Italia - sport, calcio -Hellas Verona vs Spezia - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2022/2023 - Stadio Marcantonio Bentegodi. Nella foto: Bartlomiej Dragowski (Spezia) infortunato Nov
Foto Paola Garbuio/LaPresse 13 Novembre 2022 - Verona, Italia - sport, calcio -Hellas Verona vs Spezia - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2022/2023 - Stadio Marcantonio Bentegodi. Nella foto: Bartlomiej Dragowski (Spezia) infortunato Nov
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Adesso Dragowski ci scherza: "Ordinato nuova caviglia, se la consegna express funziona torno presto"

Dopo qualche giorno di rabbia, dolore e frustrazione, Dragowski è riuscito a somatizzare e prendere atto di quello che è accaduto. Il terribile infortunio (poi rivelatosi meno grave del previsto) rimediato nell'ultima partita di campionato vinta dallo Spezia contro il Verona gli ha impedito di rispondere alla convocazione della Polonia per i Mondiali in Qatar, le sue lacrime al momento dell'uscita dal campo erano anche per quello, oltre che per il dolore in sé per sé dell'infortunio.

Adesso, però, Dragowski ha trovato la forza di scherzarci su, di fare autoironia, come testimoniato dal messaggio pubblicato su Instagram: "Volevo ringraziare tutti per i messaggi di sostegno. Ordinato nuova caviglia e se la consegna express funziona dovrei tornare presto". Parole in cui ha cercato di sdrammatizzare, apprezzate anche dagli ex compagni di squadra della Fiorentina.

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LA REPUBBLICA PARLA DI LUIS ALBERTO

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