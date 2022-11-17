Adesso Dragowski ci scherza: "Ordinato nuova caviglia, se la consegna express funziona torno presto"

Dragowski ha subito un brutto infortunio domenica nella partita tra Verona e Spezia, al portiere polacco però è tornato il buonumore

Dopo qualche giorno di rabbia, dolore e frustrazione, Dragowski è riuscito a somatizzare e prendere atto di quello che è accaduto. Il terribile infortunio (poi rivelatosi meno grave del previsto) rimediato nell'ultima partita di campionato vinta dallo Spezia contro il Verona gli ha impedito di rispondere alla convocazione della Polonia per i Mondiali in Qatar, le sue lacrime al momento dell'uscita dal campo erano anche per quello, oltre che per il dolore in sé per sé dell'infortunio.

Adesso, però, Dragowski ha trovato la forza di scherzarci su, di fare autoironia, come testimoniato dal messaggio pubblicato su Instagram: "Volevo ringraziare tutti per i messaggi di sostegno. Ordinato nuova caviglia e se la consegna express funziona dovrei tornare presto". Parole in cui ha cercato di sdrammatizzare, apprezzate anche dagli ex compagni di squadra della Fiorentina.

LA REPUBBLICA PARLA DI LUIS ALBERTO

https://www.labaroviola.com/repubblica-italiano-ha-chiesto-luis-alberto-la-fiorentina-offre-il-prestito-con-diritto-di-riscatto/192799/