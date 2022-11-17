Repubblica: "Italiano ha chiesto Luis Alberto: la Fiorentina offre il prestito con diritto di riscatto"

Per gennaio torna di moda Luis Alberto per la Fiorentina, la Lazio potrebbe essere costretta a cedere per fare mercato

A gennaio potrebbe nascere una trattativa tra la Lazio e la Fiorentina per Luis Alberto. Se Lotito non verserà nelle casse societarie, i biancocelesti potrebbero aber bisogno di cedere per poter acquistare qualcuno sul mercato. Il tecnico toscano, Sarri, e lo spagnolo non vanno più d'accordo. La Fiorentina è alla finestra, Italiano l'ha chiesto. La Fiorentina fa questa offerta, prestito con diritto di riscatto, Lotito in estate chiede l'obbligo, se ne riparlerà poi a dicembre. Lo scrive Repubblica.

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