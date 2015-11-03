Notizie La Spezia Fiorentina

Burdisso a La Spezia per vedere Spezia-Milan. Occhi su Nzola oppure su un giocatore del Milan?
13 maggio 2023 16:41
Adesso Dragowski ci scherza: "Ordinato nuova caviglia, se la consegna express funziona torno presto"
17 novembre 2022 15:41
Gotti ammette: "Io e i giocatori stiamo ancora male per la sconfitta contro la Fiorentina"
04 novembre 2022 17:47
La polizia ha paura che a La Spezia possano creare scompiglio contro i tifosi della Fiorentina
30 ottobre 2022 08:20
"Tutti in treno a La Spezia". La Curva Fiesole spingerà la Fiorentina anche in trasferta al Picco
26 ottobre 2022 16:09
Sospesa per 10 minuti Spezia-Napoli, ci sono stati scontri tra tifosi sugli spalti e invasione di campo
22 maggio 2022 14:21
Italiano sulla vittoria della Lazio in fuorigioco: "Spero che ci sia buona fede, mi limito a dire questo"
07 maggio 2022 15:09
Italiano diverso da Vlahovic: "Non esiste rispondere che è una partita come le altre contro lo Spezia"
13 febbraio 2022 15:31
Pioli contro lo Spezia: "Non è accettabile e corretto avere dimensioni del campo cosi piccole"
25 settembre 2021 17:33
La Nazione, tifosi Spezia inveiscono a Moena contro Italiano, il tecnico non ci sta e reagisce
20 luglio 2021 10:44
Vi presentiamo Italiano. Grande aggressività, dinamismo e costruzione dal basso. Modulo 4-3-3
23 giugno 2021 14:59
Il grande cuore di Ranieri: donazione al reparto di terapia intensiva dell'ospedale di La Spezia
12 marzo 2020 11:15
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