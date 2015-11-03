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Notizie La Spezia Fiorentina

Burdisso a La Spezia per vedere Spezia-Milan. Occhi su Nzola oppure su un giocatore del Milan?

13 maggio 2023 16:41

Adesso Dragowski ci scherza: "Ordinato nuova caviglia, se la consegna express funziona torno presto"

17 novembre 2022 15:41

Gotti ammette: "Io e i giocatori stiamo ancora male per la sconfitta contro la Fiorentina"

04 novembre 2022 17:47

La polizia ha paura che a La Spezia possano creare scompiglio contro i tifosi della Fiorentina

30 ottobre 2022 08:20

"Tutti in treno a La Spezia". La Curva Fiesole spingerà la Fiorentina anche in trasferta al Picco

26 ottobre 2022 16:09

Sospesa per 10 minuti Spezia-Napoli, ci sono stati scontri tra tifosi sugli spalti e invasione di campo

22 maggio 2022 14:21

Italiano sulla vittoria della Lazio in fuorigioco: "Spero che ci sia buona fede, mi limito a dire questo"

07 maggio 2022 15:09

Italiano diverso da Vlahovic: "Non esiste rispondere che è una partita come le altre contro lo Spezia"

13 febbraio 2022 15:31

Pioli contro lo Spezia: "Non è accettabile e corretto avere dimensioni del campo cosi piccole"

25 settembre 2021 17:33

La Nazione, tifosi Spezia inveiscono a Moena contro Italiano, il tecnico non ci sta e reagisce

20 luglio 2021 10:44

Vi presentiamo Italiano. Grande aggressività, dinamismo e costruzione dal basso. Modulo 4-3-3

23 giugno 2021 14:59

Il grande cuore di Ranieri: donazione al reparto di terapia intensiva dell'ospedale di La Spezia

12 marzo 2020 11:15

Primo All.Ranieri: "Orgoglioso di lui, a 19 anni comanda la difesa. Segue orme di Zaniolo.."

27 luglio 2019 16:30

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