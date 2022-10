La polizia ha paura che a La Spezia possano creare scompiglio contro i tifosi della Fiorentina

Come riporta La Nazione, dopo i clamorosi incidenti nella gara col Napoli del 22 maggio scorso e i problemi in occasione del derby con la Sampdoria il 17 settembre, alla Spezia c’è un clima di alta tensione per la sfida di oggi. L’arrivo di un migliaio di tifosi della Fiorentina con ogni mezzo, pullman, auto e treno, ha allertato le forze dell’ordine che hanno predisposto un accurato piano di sicurezza.

Sono soprattutto i tifosi viola che arriveranno in treno, almeno 300 ma che potrebbero salire a 500, a destare preoccupazione. La stazione centrale non è distante dallo stadio, ma anche se è domenica e i negozi sono chiusi, si vuole evitare il trasferimento al ’Picco’ in corteo per le strade come con i sampdoriani di sabato.

Per questo il Gos ha chiesto all’azienda trasporti spezzina Atc di avere la disponibilità di otto autobus per portare i tifosi della Fiorentina dalla stazione allo stadio. Come noto non ci sono treni speciali, pertanto saranno utilizzati quelli di linea con probabile arrivo alla Spezia alle 13,41 avendo così tutto il tempo per il trasferimento.

Lo stesso avverrà al ritorno, previsto con il treno in partenza alle 18,21 ed arrivo a Firenze alle 20,33. Ci sarà un servizio rafforzato alla stazione, in questo ponte d’Ognissanti presa d’assalto da tanti turisti italiani e stranieri per visitare le Cinque Terre.

