Pedullà scrive: “Jovic può essere l’acquisto di gennaio, a patto che non continui a sfidare i tifosi viola”

Alfredo Pedullà ha parlato di Luka Jovic sulle pagine online de La Gazzetta, queste le sue parole:

Jovic deve essere un ragazzo molto orgoglioso: dopo il flop di avvio di stagione, quando avrebbe dovuto dare di più alla Fiorentina, ora che si è sbloccato soprattutto in Conference League (tre gol) si toglie qualche sassolino. Jovic esulta quasi sfidando una parte della tifoseria viola a rimangiarsi le critiche, invece dovrebbe sapere che è stato acquistato proprio per risolvere il rebus offensivo.

Non c’è stato un vero problema di mercato per gennaio, al massimo la Fiorentina ha pensato (e forse sta pensando) di acquistare un altro attaccante che possa supportarlo meglio, considerati gli alti e bassi di Cabral. L’impegno per Luka è stato enorme, la Fiorentina lo ha preso a zero e ha garantito al Real il 50 per cento dell’eventuale futura vendita. Operazione diversa dalle altre, non fosse altro perché Florentino Perez aveva speso circa 60 milioni per strapparlo all’Eintracht e portarlo a Madrid.

Jovic era il nuovo che stava avanzando, ma al Santiago Bernabeu ha trovato la strada intasata e una concorrenza terribile. Ora può essere davvero l’acquisto di gennaio, a patto che segni con continuità anche in campionato e non soltanto in Conference, e che non sfidi i suoi nuovi tifosi a ogni gol come se fosse un fatto personale.”

