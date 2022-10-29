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Italiano: "Se vogliamo avere mentalità vincente dobbiamo puntare a vincere le prossime 4 partite"

Le parole di Vincenzo Italiano alla vigilia di Spezia-Fiorentina, il tecnico viola non ha parlato in conferenza stampa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2022 16:28
Italiano: "Se vogliamo avere mentalità vincente dobbiamo puntare a vincere le prossime 4 partite" -
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Italiano: "Se vogliamo avere mentalità vincente dobbiamo puntare a vincere le prossime 4 partite"

Vincenzo Italiano non ha parlato in conferenza stampa, come ogni week end successivo alla Conference League ed ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina, questo il video delle sue parole:

LE PAROLE DI LUKA JOVIC

https://www.labaroviola.com/jovic-esultanza-esplosione-di-gioia-abbiamo-bisogno-dei-tifosi-vittoria-di-ieri-grande-risposta/190558/

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