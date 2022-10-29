Italiano: "Se vogliamo avere mentalità vincente dobbiamo puntare a vincere le prossime 4 partite"
Le parole di Vincenzo Italiano alla vigilia di Spezia-Fiorentina, il tecnico viola non ha parlato in conferenza stampa
A cura di Redazione Labaroviola
29 ottobre 2022 16:28
Vincenzo Italiano non ha parlato in conferenza stampa, come ogni week end successivo alla Conference League ed ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina, questo il video delle sue parole:
https://www.labaroviola.com/jovic-esultanza-esplosione-di-gioia-abbiamo-bisogno-dei-tifosi-vittoria-di-ieri-grande-risposta/190558/