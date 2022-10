Jovic: “Esultanza? Esplosione di gioia. Abbiamo bisogno dei tifosi, vittoria di ieri grande risposta”

Chi è stato il primo che ti ha scritto dopo la tua doppietta che ha portato un’importante vittoria per la Fiorentina?

“In tanti, ho ricevuto molti messaggio. Ognuno di questi è importante per me, non sceglierei nessuno, quindi grazie a tutti per il supporto”.

La prova di ieri sera è la conferma che l’infortunio è passata, ci avevi spaventato con il Lecce a causa della sostituzione dopo 7 minuti

“Mi ero spaventato anche io. Contro l’Inter non ho potuto iniziare dall’inizio, non ero al 100% ed ero sotto medicazioni. Adesso sono guarito e, per fortuna, l’infortunio è alle spalle”