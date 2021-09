Pioli contro lo Spezia: “Non è accettabile e corretto avere dimensioni del campo cosi piccole”

Al termine della partita tra Spezia e Milan, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn, queste le sue parole contro il campo dello Spezia, su cui oggi si è giocato:

“Quella di oggi contro lo Spezia era una partita che io temevo perchè le dimensioni del campo non sono quelle adatta, omogenee e permettetemelo di dire, non credo che questo sia corretto perchè in serie A le dimensioni dovrebbero essere tutte uguali per dare a tutti le stesse possibilità di giocare sempre sulla stessa superficie” conclude Pioli

