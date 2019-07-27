Primo All.Ranieri: "Orgoglioso di lui, a 19 anni comanda la difesa. Segue orme di Zaniolo.."

Paolo Rossi, fu il primo allenatore di Luca Ranieri alla Canaletto Sepor (società di La Spezia dove il difensore viola è cresciuto), é intervenuto a Radio Bruno nel corso del Pentasport. Ecco le sue p...

Paolo Rossi, fu il primo allenatore di Luca Ranieri alla Canaletto Sepor (società di La Spezia dove il difensore viola è cresciuto), é intervenuto a Radio Bruno nel corso del Pentasport. Ecco le sue parole sulle qualità del ragazzo e delle prospettive in maglia viola: “E’ una soddisfazione vederlo così sicuro, Luca è un ragazzo che ho allenato negli Esordienti e nei Giovanissimi. Spesso andava in giro per l’Italia e l’Europa a fare tornei con il Milan, insieme a Maggiore dello Spezia. Ricordo quando chiamai Cappelletti e Niccolini (responsabili scout del settore giovanile viola) dicendogli che non sarebbe rimasto a Milano e di venire a prendere il ragazzo”.

“Possiede tutti i requisiti per giocare sia centrale che esterno, a livello di ragazzini faceva la differenza e fa trasparire tutto il suo carisma anche coi grandi. E’ un ragazzo serio, inquadrato, sono contento per lui. Dalla Canaletto abbiamo prodotto tanti ragazzi che giocano nel calcio professionistico, da Zaniolo, a Caso, a Maggiore. E con la Fiorentina abbiano un ottimo rapporto, non so dirvi se abbia bisogno di un altro prestito o la Serie A con la Fiorentina? Comandare così la difesa a 19 anni non è facile, ha dato dimostrazione di poterlo fare. Esploderà presto, su merita lo stesso percorso fatto da Zaniolo. Questi sono ragazzi tosti“.

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