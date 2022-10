“Tutti in treno a La Spezia”. La Curva Fiesole spingerà la Fiorentina anche in trasferta al Picco

Domani la Fiorentina scenderà in campo contro il Basaksehir in Conference League, poi tornerà in campo domenica in trasferta al Picco contro lo Spezia. E la Curva Fiesole organizza già la trasferta per spingere i ragazzi di mister Vincenzo Italiano anche fuori dalle mura del Franci. Come annunciato dalla pagina Facebook “Fuori dal Coro”, organo di comunicazione della Curva, l’iniziativa è quella di trovarsi domenica alla stazione di Firenze Rifredi alle ore 10 per andare tutti in treno verso La Spezia. “Segui la Curva Fiesole in trasferta!”, si scrive sulla locandina. Inoltre, raccomandano ai si raccomanda