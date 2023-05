Burdisso a La Spezia per vedere Spezia-Milan. Occhi su Nzola oppure su un giocatore del Milan?

Ci sarà anche Nicolas Burdisso a La Spezia per vedere da vicino la gara tra Spezia e Milan in programma alle ore 18 allo stadio Picco. Il direttore tecnico della Fiorentina ha prenotato un posto in tribuna, tra i giocatori su cui c’è l’interesse viola c’è sicuramente Nzola, attaccante che Italiano conosce molto bene (avendolo allenato proprio a La Spezia) e di cui ha parlato benissimo anche dopo la sfida del Franchi pareggiata 1-1. Ma non è da escludere che Burdisso possa vedere da vicino anche altri giocatori che scenderanno sul terreno di gioco. La Fiorentina tiene gli occhi aperti a caccia di possibili rinforzi.

