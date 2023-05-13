Italiano: "Giocherà chi ha recuperato energie dal Basilea. Abbiamo tante possibilità di ribaltare al ritorno"
Dopo il Basilea in Conference League adesso tocca alla gara contro l'Udinese in campionato. Ne ha parlato Italiano
A cura di Redazione Labaroviola
13 maggio 2023 16:01
Alla vigilia della sfida tra la Fiorentina e l'Udinese, il tecnico viola Vincenzo Italiano ai canali ufficiali del club viola, questo il video delle sue parole:
ITALIANO E IL CONFRONTO PER LA SQUADRA
https://www.labaroviola.com/confronto-tra-italiano-e-la-squadra-il-tecnico-ha-strigliato-il-gruppo-dopo-gli-errori-contro-il-basilea/212290/