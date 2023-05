Confronto tra Italiano e la squadra, il tecnico ha strigliato il gruppo dopo gli errori contro il Basilea

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, il tecnico viola Vincenzo Italiano, dopo aver difeso la squadra davanti ai giornalisti nell’immediato post partita della gara, il giorno dopo la sconfitta contro il Basilea però ha voluto strigliare la squadra al centro sportivo chiedendo più attenzione. L’allenatore della Fiorentina ha avuto un lungo confronto nello spogliatoio con il gruppo, certi errori non possono essere commessi in una partita cosi importante e delicata con l’errore di non aver chiuso la gara nel primo tempo, peccando di cattiveria, adesso bisogna ribaltarla in Svizzera.

PEDULLA DURISSIMO CONTRO TERZIC E JOVIC