Italiano diverso da Vlahovic: "Non esiste rispondere che è una partita come le altre contro lo Spezia"

Vincenzo Italiano ha parlato e commentato il suo ritorno a La Spezia da avversario dopo due anni da protagonista assoluto

Nel corso della sua conferenza stampa alla vigilia della partita dello Spezia il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato del ritorno a La Spezia da avversario, precisando cosi (Vlahovic ha detto che tornare a Firenze per affrontare la Fiorentina sarà partita come le altre)

Tornare nel suo ex stadio contro lo Spezia sarà una partita come le altre anche per lei? "Non esiste, non posso mai rispondere in questi termini. Per me a La Spezia sono stati due anni fantastici, ho conosciuto persone straordinarie dentro e fuori dal campo, sarò per sempre grato a quella piazza e a quelle persone. Ne approfitto per dire anche che, sono dispiaciuto per quello che sta circolando, per come la gente pensa di accogliermi perchè se c’è un errore che ho commesso, è quello di non aver comunicato alle persone che mi hanno voluto bene ciò che stava per accadere, ciò che era cambiato. Era giusto comunicare quello che stava accadendo, mi assumo la responsabilità di non averlo fatto, e di questo chiedo scusa a tutte quelle persone che si aspettavano questo comportamento. Da questo punto di vista credo che crescerò tantissimo. Andrò e tornerò in un posto che per me è stato la svolta”.

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