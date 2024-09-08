Castellacci: "Gudmundsson ha un infortunio piuttosto comune, bisogna monitorare la situazione"

Il noto medico ha commentato il problema fisico che sta ritardando il debutto dell'islandese in viola quest'anno

A Radio Bruno è intervenuto il professor Castellacci, medico anche della Nazionale italiana fino al 2018, per parlare di Gudmundsson e del suo infortunio: "Il problema fisico che ha colpito Gudmundsson è normale, niente di strano anzi. Si tratta di qualcosa di davvero comune però non va sottovalutato soprattutto perché è avvenuto all'inizio della stagione quando il muscolo si sta riabituando allo sforzo e l'atleta sta entrando in condizione quindi bisogna essere cauti e monitorare la situazione per evitare una ricaduta in futuro. "

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