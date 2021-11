Castellacci: “Gonzalez ancora positivo? Senza doppia dose sarebbe in terapia intensiva”

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del caso Nico Gonzalez. Ecco le sue parole: “È strano che, con la doppia dose di vaccino il ragazzo abbia ancora carica virale e l’abbia avuta così forte, ma questo è anche l’effetto delle varianti. Se non avesse avuto la doppia dose sarebbe ricoverato in terapia intensiva e questo ci fa capire quanto sia importante vaccinarsi e fare in futuro anche la terza dose. Rispetto ad altri, quella di Nico Gonzalez resta una situazione anomala, ma tra i calciatori il virus è ancora abbastanza diffuso e resto convinto che il green pass serva anche per loro: bisogna stare attenti, anche se il ragazzo ne uscirà. Quando uno è asintomatico non ci sono problemi per il ritorno all’attività agonistica e allo sforzo fisico, ma lascia stanchezza e debilitazione. Al contempo se si è preso il virus con sintomi bisogna capire con analisi approfondite se il virus ha attaccato i vari organi e i controlli sono più severi e puntigliosi”.

