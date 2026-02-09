9 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:32

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Prof. Castellacci: “Buon segno che non ci siano lesioni, per Gudmundsson esclusa una lunga assenza”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Redazione

9 Febbraio · 17:32

Aggiornamento: 9 Febbraio 2026 · 17:32

TAG:

Albert GudmundssonCastellacciinfortunio

Il parere dell'ex medico della Nazionale italiana Enrico Castellacci sul report pubblicato dalla Fiorentina sulle condizioni di Gudmundsson

Il Professor Enrico Castellacci, Presidente Nazionale dell’Associazione Medici del Calcio Italiani e medico della Nazionale Italiana tra il 2004 e il 2018, nel corso dell’intervista rilasciata a TMW ha detto la sua in merito ad alcuni infortuni dei calciatori di Serie A, a partire da Albert Gudmundsson:

Che non ci siano lesioni capsulari né ligamentose è un buon segno. Nella distorsione alla caviglia il problema grosso è quando si ha una distrazione o una lesione vera e propria dei legamenti. Questo referto ci permette di escludere una lunga assenza dai campi”.

