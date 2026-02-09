Prof. Castellacci: “Buon segno che non ci siano lesioni, per Gudmundsson esclusa una lunga assenza”

Il Professor Enrico Castellacci, Presidente Nazionale dell’Associazione Medici del Calcio Italiani e medico della Nazionale Italiana tra il 2004 e il 2018, nel corso dell’intervista rilasciata a TMW ha detto la sua in merito ad alcuni infortuni dei calciatori di Serie A, a partire da Albert Gudmundsson:

“Che non ci siano lesioni capsulari né ligamentose è un buon segno. Nella distorsione alla caviglia il problema grosso è quando si ha una distrazione o una lesione vera e propria dei legamenti. Questo referto ci permette di escludere una lunga assenza dai campi”.