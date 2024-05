Castellacci: “A Sottil non serve nemmeno l’operazione, basta un bendaggio, stop di 30 giorni”

Enrico Castellacci, storico medico della Nazionale italiana, ha commentato l’infortunio di Sottil e spiegato a Radio Bruno tutti i dettagli della frattura del calciatore viola:

“Non è usuale per un calciatore la frattura della clavicola, è un infortunio più da ciclisti, ne ho operati tanti per farli recuperare presto ma per il calciatore è molto meno frequente, spesso non viene nemmeno operata, basta un bendaggio e guarisce da sola in 30 giorni, se invece la frattura dà molta noia si può operare e il recupero è molto più veloce ma questo dipende dall’ortopedico. Non ho visto la lastra quindi non posso dire nello specifico di Sottil ma parlo in generale per questo tipo di infortunio. I ciclisti dopo poco andavano in strada, i calciatori possono tornare a correre molto velocemente, non vedo grandi problemi per il recupero”

