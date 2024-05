Bergomi: “Sento criticare Italiano ma il gol preso dalla Fiorentina è colpa di Ranieri, non ha percepito il pericolo”

Beppe Bergomi, ex difensore della Nazionale e bandiera dell’Inter ha parlato del secondo gol subito dalla Fiorentina contro il Club Brugge, queste le sue parole a Sky Sport:

“Spesso si dice che i difensori guardino la partita e non siano concentrati, ed è quello che è successo ieri nel secondo gol subito dalla Fiorentina contro il Club Brugge. Quando ho visto Ranieri difendere davanti a Thiago anziché dietro mi sono alzato in piedi per la disperazione, è un errore. E anche la posizione di Martinez Quarta, che non marca nessuno anziché supportare il compagno magari in un raddoppio, è inutile. A Firenze sento spesso criticare Italiano per i gol subiti con la difesa alta, non c’entra nulla l’allenatore in questo caso: sono i giocatori che, semplicemente, non hanno percepito il pericolo commettendo un errore”

