Sottil: “Vivo per questi momenti, mi provoca un vuoto enorme non esserci per le ultime partite”

Dopo il gran goal di ieri sera in Fiorentina-Club Brugge e l’infortunio che sancisce la fine della stagione è arrivato il messaggio social di Riccardo Sottil, queste le sue parole: “Vivo per questi momenti, li ho sempre sognati, che serata fantastica, purtroppo per queste ultime partite non potrò essere presente e questo mi provoca un enorme vuoto dentro. Fortunatamente il recupero sarà veloce e poi sarò di nuovo pronto a rivivere momenti così. Per me sarà un’ ulteriore Rinascita .Adesso ci aspetta il secondo round per provare a fare qualcosa di magico. Grazie a tutti dei messaggi un abbraccio .

Richi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Sottil (@riccardosottil)

STAGIONE FINITA PER SOTTIL