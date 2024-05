Brutte notizie per Sottil: frattura scomposta del terzo distale della clavicola sinistra, stagione finita

Dopo le sensazioni negative al momento della sostituzione, arriva anche la nota ufficiale della Fiorentina sulle condizioni di Sottil. Purtroppo, l’esterno numero 7 della Fiorentina, autore di un grandissimo gol e di un’ottima prestazione, ha riportato una frattura scomposta del terzo distale della clavicola sinistra. Questo significa che l’esterno viola deve terminare in anticipo la sua stagione, in un momento in cui sembrava poter diventare protagonista. Ecco il bollettino medico della Fiorentina:

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Riccardo Sottil, nel corso della partita di oggi, ha riportato una frattura scomposta del terzo distale della clavicola sinistra.”

LE PAROLE DI ITALIANO