Italiano: “Stagione finita per Sottil. Abbiamo vinto ma potevamo chiuderla, preso gol da palla senza anima”

Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro il Club Brugge, queste le sue parole:

“Abbiamo vinto ed è importante ma è un grande rammarico, se Belotti si gira fa 3-1 questa gara finisce in maniera importante, invece la palla rimane li e prendiamo il 2-2, dopo il pareggio abbiamo avuto 7/8 minuti di sbandata, abbiamo creato tanto, volevamo avere un risultato ampio, dobbiamo lottare li per andare in finale, il rammarico è non aver fatto più gol e non averla chiusa.

Mi dispiace per Sottil, era stato riproposto perchè aveva fatto una grande partita domenica, sta bene, è brillante, ha fatto ammonire gli avversari, ha creato scompiglio, ha fatto un grande gol, si è fatto e credo che lo abbiamo perso da qui alla fine, mi dispiace perchè stava bene. Ho visto l’altra semifinale e potevamo anche noi avere un punteggio più ampio

Si è visto subito che Nzola stava bene, dal primo pallone giocato, quando sta bene sa essere decisivo, oggi ha fatto vedere che può fare male a questa squadra, oggi ce lo siamo ritrovati.

Non so che squadra troveremo al ritorno, sarà una bolgia sicuramente, dobbiamo giocarci qualcosa di importante, sul secondo gol potevamo essere più attenti, percepire meglio il pericolo, da una palla senza anima abbiamo preso gol, se riusciamo ad essere più attenti forse ad Atena possiamo arrivarci, forse.

Sblocchiamo le partite, riusciamo a cambiare il piano gara degli avversari e riusciamo ad amministrare meglio il vantaggio, andare in vantaggio è importante, è un fattore che cambia le partite”

