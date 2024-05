PAGELLE FIORENTINA: NZOLA GOL, DISASTRO RANIERI, SOTTIL STRARIPANTE, BELTRAN INESISTENTE

Terracciano 5,5 Il primo tempo lo vede fare solo una parata, può certamente fare meglio sul gol del 2-2 dove è impacciato

Dodò 6,5 Buona partita in cui tiene in fase difensiva, si fa vedere quando può in fase offensiva con buoni movimenti, nel secondo tempo è determinante

Quarta 6,5 Non commette nessun errore, attento, anticipa ogni volta che ne ha la possibilità e lo fa bene. Guida la difesa con leadership e lucidità

Ranieri 4,5 Il suo errore sul 2-2 è grave quanto inspiegabile. Palla che vede, era in vantaggio, perde il tempo, si fa recuperare, sbaglia intervento, decisioni. Tutto quello che un difensore non deve fare mai. Da far vedere nelle scuole calcio per come non si difende mai un pallone cosi.

Biraghi 5,5 Sfortunato in occasione del rigore subito, la palla gli sbatte sul braccio in maniera involontaria. Ma nel complesso la sua partita non è perfetta, spesso non è preciso nei disimpegni. Regala due assist al bacio, uno nel primo per Nico e uno nel secondo tempo per Beltran, non sfruttati

Arthur 6 Il brasiliano gioca la seconda partita titolare in pochi giorni, ordinato, senza grandi giocate, ma tiene bene posizioni e gestione della sfera

Bonaventura 5,5 Una partita in cui poteva fare molto di più, aveva il passo e la condizione per poter essere molto più pericoloso

Nico Gonzalez 5 Nel primo tempo ha sui piedi due volte la palla del gol, tutte e due le volte nel pieno dell’area di rigore, entrambe le volte sbaglia misura. Nel secondo tempo si impegna tanto ma non incide mai

Beltran 5 Elegante, bello da vedere, corre, pressa, prende applausi. Il problema è che non tira mai, non è mai pericoloso. Innocuo per gli avversari

Sottil 7 Segna un grande gol ed è una spina costante nella difesa del Brugge con le sue accelerazioni. Dopo Sassuolo un’altra grande prestazione, questa conta decisamente molto di più. Esce infortunato, peccato davvero.

Belotti 6,5 Segna ed è una liberazione, può farne un altro al minuto 81 quando tutto solo in area di rigore non prende nemmeno la porta, era libero ed è stata una grande occasione sprecata

Kouamè 6 La sua corsa e i suoi movimenti sono importanti per le azioni offensive

Maxi Lopez 6 Entra al posto di Arthur e prende in mano il centrocampo con ordine

Ikonè 6 Sfiora il gol con una bella giocata costringendo il portiere avversario ad una grande parata

Nzola 7 Entra e segna un gol fondamentale, prima va a saltare mettendo in difficoltà il difensore, poi prende il palo e poi segna un gol liberatorio

