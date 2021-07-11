Castellacci: "Valori di Gattuso chiari, sbalordito dal divorzio con la Fiorentina. Italiano farà bene"
Le parole di Enrico Castellacci ai microfoni di Radio Bruno
Enrico Castellacci, storico medico sociale della Nazionale italiana ed oggi Presidente dell’Associazione Medici Sportivi, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della finale di questa sera tra Italia ed Inghilterra, commentando anche il divorzio Fiorentina-Gattuso. Ecco le sue parole:
ITALIA "Questa Nazionale è stata brava e fortunata, la finale è meritata in modo assoluto. La scarica di adrenalina è tale che sarà bello assistere a questa partita. Il valore del gruppo non si discute e lo spirito che ha questa squadra è lo stesso che animava la Nazionale di Lippi nel 2006 e quella di Prandelli nel 2012. Lo si vede dall’esterno che in quello spogliatoio c’è un’alchimia speciale. La mancanza di un campione? Forse è vero, ma è una scelta diversa: quando si ha una squadra con tante individualità è sufficiente.
GATTUSO-FIORENTINA "I valori di Gattuso sono sempre stati chiari, mi dispiace per com'è finita con Rino esattamente come per Prandelli: sono rimasto sbalordito per il passaggio da Gattuso a Italiano, sarebbe stato un ottimo allenatore per la Fiorentina. Italiano però è molto bravo per cui sono certo che farà bene".
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