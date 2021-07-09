Ribery: “La Fiorentina mi ha mancato di rispetto, volevo restare. Dato il massimo per i tifosi”

Il campione francese non la manda a dire al club viola

Ospite in collegamento di “A tutto gol” su Toscana TV, così ha parlato Franck Ribery da poco svincolato dopo due stagioni alla Fiorentina:

“Due anni con la Fiorentina per me sono stati una bella esperienza, hanno significato tanto. Non sono stati due anni facili, ma ho conosciuto una bella città e tante belle persone. Ho dato il massimo per la squadra e per i tifosi. Peccato, avrei voluto continuare un altro anno ma la vita e il calcio sono così. Sono sempre stato a disposizione, anche nei momenti più duri. Nessuno mi ha chiamato, mi hanno mancato di rispetto”.

SU VLAHOVIC - "È come un piccolo fratello, lui è un gran giocatore ma deve ancora capire tante cose. Nell'ultimo anno è cambiato tanto, abbiamo visto negli ultimi sette mesi come ha lavorato e come ha giocato. Lui ascolta, e questo è importante. Nel 2006 persi la finale del Mondiale contro l'Italia, io avevo 24 anni, ero giovane, e ascoltavo sempre tutti quanti".

Dichiarazioni riportate da Calciomercato.com

Rui Costa, ex capitano viola nuovo presidente del Benfica. Lo annuncia il club attraverso una nota

https://www.labaroviola.com/rui-costa-ex-capitano-viola-nuovo-presidente-del-benfica-lo-annuncia-il-club-attraverso-una-nota/145489/