Rui Costa, ex capitano viola nuovo presidente del Benfica. Lo annuncia il club attraverso una nota

L'ex capitano portoghese della Fiorentina Manuel Rui Costa é stato ufficializzato come nuovo presidente del Benfica.

L'ex stella portoghese della Fiorentina Maunel Rui Costa, in viola per sette stagioni é stato nominato Presidente del Benfica, club in cui occupava già la carica di Vice Presidente e per il quale era incaricato della direzione sportiva. Lo ha fatto sapere il club portoghese attraverso un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale.

In bocca al lupo grande capitano

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