Labaro Viola

Rui Costa, ex capitano viola nuovo presidente del Benfica. Lo annuncia il club attraverso una nota

L'ex capitano portoghese della Fiorentina Manuel Rui Costa é stato ufficializzato come nuovo presidente del Benfica.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2021 22:00
Rui Costa, ex capitano viola nuovo presidente del Benfica. Lo annuncia il club attraverso una nota - Manuel Rui Costa
Manuel Rui Costa
News
Fiorentina
Rui Costa
Benfica
Condividi

Rui Costa, ex capitano viola nuovo presidente del Benfica. Lo annuncia il club attraverso una nota

L'ex stella portoghese della Fiorentina Maunel Rui Costa, in viola per sette stagioni é stato nominato Presidente del Benfica, club in cui occupava già la carica di Vice Presidente e per il quale era incaricato della direzione sportiva. Lo ha fatto sapere il club portoghese attraverso un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale.

In bocca al lupo grande capitano

LEGGI ANCHE ANTOGNONI:  "PER COLPA DI QUALCUN ALTRO STO DECIDENDO IL MIO FUTURO ALLA FIORENTINA"

https://www.labaroviola.com/antognoni-per-colpa-di-qualcunaltro-sto-decidendo-per-il-mio-futuro-alla-fiorentina/145443/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok