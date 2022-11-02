Parla Castellacci: "Castrovilli ha avuto infortunio serio. La pausa del mondiale lo aiuterà per il recupero"

Enrico Castellacci è stato lo storico medico della nazionale italiana, oggi ha commentato l'infortunio di Castrovilli e il suo recupero

Il dottor Enrico Castellacci, storico medico della nazionale italiana, ha parlato a Radio Bruno riguardo il percorso riabilitativo di Gaetano Castrovilli dopo il suo grave infortunio dello scorso aprile. Le sue parole:

"Sono passati 6 mesi e sta recuperando bene, ha avuto una lesione seria, complessa, perchè non è stato solo il legamento crociato ma anche altre strutture, sta recuperando bene perchè essere in gruppo è un bel risultato, poi l'allenarsi con il resto del gruppo dà entusiasmo e linfa al giocatore. Grazie al mondiale avrà tutto il tempo per rimettersi per bene senza forzare.

Un infortunio del genere è sicuramente un danno grosso, si tratta di un intervento che non ha un recupero veloce, sono 6/7 mesi se tutto va bene. Se il ragazzo è forte può riprendere bene, se il ragazzo è fragile la ripresa è più difficile. Il tifo ed il pubblico possono aiutare. Quello di Castrovilli è un intervento da non sottovalutare mai.

In una squadra di calcio la figura dello psicologo esiste da sempre, se è importante all'interno della squadra o meno ci sono varie correnti di pensiero, per molti il vero psicologo della squadra è l'allenatore ma chiunque lo deve essere, dall'allenatore al preparatore. Se ci sono ragazzi più deboli indubbiamente la figura del mental coach può essere importante. Poi attenzione, il mental coach e lo psicologo sono due figure differenti.

ODRIOZOLA PUO' FINIRE ALLA JUVENTUS

https://www.labaroviola.com/tmw-conferme-sulla-trattativa-per-portare-odriozola-alla-juventus/191038/