TMW, conferme sulla trattativa per portare Odriozola alla Juventus: si può chiudere a gennaio

Dopo la scorsa stagione sulle rive dell’Arno, vissuta da protagonista soprattutto nella prima parte, il terzino spagnolo aveva fatto ritorno a Madrid per giocarsi le sue carte alla corte di Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano non ha mai visto in Alvaro un degno sostituto di Carvajal e per questo il minutaggio negli ultimi mesi è stato scarso. Odriozola potrebbe dunque accasarsi alla Juventus nella sessione invernale, poiché i bianconeri devono assolutamente rinforzare la propria rosa dopo un inizio deludente; la fascia destra al momento è coperta da Juan Cuadrado, anch’esso ex viola, che in queste prime partite non sembra avere lo stesso piglio mostrato le scorse stagioni. Perciò la Juventus vorrebbe correre ai ripari con l’acquisto del calciatore madrileno. Come riportato da TMW e recentemente anche dal sito francese Foot Mercato, sono in corso dei contatti tra la società bianconera e l’entourage del giocatore, il cui contratto scade a giugno 2024.

VEDI ANCHE: NAZIONE, A GIUGNO 2023 SCADRANNO I CONTRATTI DI SAPONARA E BONAVENTURA. BARAK E GOLLINI PER IL RISCATTO