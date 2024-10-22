Castellacci: "Infortunio Gudmundsson? Gli esami diranno se c'è solo un edema o anche una lesione"

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale, analizza l'infortunio di Albert Gudmundsson e i prossimi passi da seguire

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, soffermandosi sull'infortunio di Albert Gudmundsson e sugli esami ai quali si sottoporrà. Queste le parole dell'esperto:

"Gli esami strumentali hanno evidenziato un edema a livello posturale, i colleghi della Fiorentina si saranno presi 48h per ripetere l'esame e guardare se per caso non ci sia uno stravaso di sangue che potrebbe uscir fuori, che implicherebbe una lesione delle fibre muscolari. Con l'edema soltanto, invece, non ci sarebbe una lesione delle fibre, ma una sofferenza esclusiva. Non è che l'edema non fa vedere le cose, ma gli esami non hanno evidenziato uno stravaso di sangue.

Aspettando 48h, se c'è uno stravaso, dovrebbe apparire. È un atto di sensibilità clinica quella di non fare una diagnosi ora, aspettando di vedere se c'è una lesione del muscolo. L'edema fa parte dell'infortunio, c'è un processo infiammatorio e di sofferenza del muscolo. Le 48h si prendono per vedere se c'è del sangue e se ci fosse sarebbe un infortunio più grave, quindi con una lesione".

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