“Domani ci sarà la riunione della commissione tecnico scientifica per decidere quando e come ripartire – ha detto il dottor Castellacci -. La Federazione fa il suo dovere ma il 30 maggio vedo difficile che si possa ripartire. In Cina non sanno ancora quando ripartiranno… e sono più avanti rispetto a noi… Il calcio è uno sport altamente a rischio contagio”.