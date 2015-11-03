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Notizie Federazione Fiorentina

Prandelli: “Io in Federazione? Progetto di coordinatore giovanile interessante, ne stiamo parlando”

17 novembre 2025 09:19

Gravina fa un favore al centro destra, assume in Federazione il figlio di Tajani e la figlia di Giorgetti

03 novembre 2023 12:53

Criscitiello denuncia: "La Federazione sapeva ciò che faceva la Juventus ma non è intervenuta"

29 novembre 2021 00:17

Antognoni: "Dalla Fiorentina una roba inaspettata. Aspetto chiamata federazione che non arriva"

14 settembre 2021 18:27

Dott. Castellacci: "Penso che sia molto difficile far ripartire il campionato il 30 maggio. In Cina..."

14 aprile 2020 19:22

Coronavirus, Gravina: "Coverciano è a disposizione dei medici. 20/30 letti per la rianimazione"

26 marzo 2020 14:03

Il presidente della federazione svizzera Blanc è positivo al test del Coronavirus. Il comunicato...

15 marzo 2020 23:14

Nella notte primo contatto tra la Federazione Italiana e Carlo Ancellotti. Potrebbe essere il nuovo allenatore azzurro

16 novembre 2017 15:57

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