Prandelli: “Io in Federazione? Progetto di coordinatore giovanile interessante, ne stiamo parlando”

Cesare Prandelli al Corriere Fiorentino ha anche parlato del suo ruolo possibile in Federazione:

Molti tifosi viola la vorrebbero veder lavorare al Viola Park, ma da tempo si parla di un suo ruolo in Federazione. A che punto siamo?

«Ne stiamo parlando, il progetto di coordinatore giovanile è interessante ma solo se coinvolge tutti. Leggo invece dichiarazioni di presidenti che se la prendono con la Nazionale: così è difficile creare qualcosa di buono. Il tennis ora va per la maggiore, ma c’è un lavoro dietro. La crescita dei talenti si ottiene andando nei circoli, usando metodologie di lavoro e obiettivi condivisi. Si può fare anche nel calcio, però serve la volontà di tutti».