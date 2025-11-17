17 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:38

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Prandelli: “Io in Federazione? Progetto di coordinatore giovanile interessante, ne stiamo parlando”

Foto di proprietà di ACF Fiorentina

Rassegna Stampa

Prandelli: “Io in Federazione? Progetto di coordinatore giovanile interessante, ne stiamo parlando”

Redazione

17 Novembre · 09:19

Aggiornamento: 17 Novembre 2025 · 09:19

TAG:

FederazioneFiorentinaPrandelli

Condividi:

di

"La crescita dei talenti nel tennis si ottiene andando nei circoli, usando metodologie di lavoro e obiettivi condivisi. Si può fare anche nel calcio"

Cesare Prandelli al Corriere Fiorentino ha anche parlato del suo ruolo possibile in Federazione:

Molti tifosi viola la vorrebbero veder lavorare al Viola Park, ma da tempo si parla di un suo ruolo in Federazione. A che punto siamo?

«Ne stiamo parlando, il progetto di coordinatore giovanile è interessante ma solo se coinvolge tutti. Leggo invece dichiarazioni di presidenti che se la prendono con la Nazionale: così è difficile creare qualcosa di buono. Il tennis ora va per la maggiore, ma c’è un lavoro dietro. La crescita dei talenti si ottiene andando nei circoli, usando metodologie di lavoro e obiettivi condivisi. Si può fare anche nel calcio, però serve la volontà di tutti».

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio