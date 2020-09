Borja Valero: “Un vero piacere tornare qui. L’unica cosa che contava era vincere”

“È un piacere per me tornare qua – ha detto Borja Valero ai canali ufficiali della Fiorentina – siamo partiti bene, iniziare il campionato con una vittoria dà sempre fiducia. Siamo riusciti a far gol e a portare a casa i tre punti. Sirigu è stato bravo, quello che conta era vincere. L’assenza dei tifosi è una delle cose peggiori. Ho provato a dare il meglio di me. Inter? Per me sono stati tre anni buoni, proveremo a far bene in casa loro”.

PRADÈ: “POTEVAMO SEGNARE PIÙ GOL. IL NOSTRO CENTROCAMPO È FORTISSIMO, OTTIMA VITTORIA OGGI”