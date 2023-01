Nazione: “Italiano vuole una vera riserva di Terracciano. Prende piede scambio Gollini-Sirigu”

Questione portiere. Il rapporto con Gollini è ormai al capolinea, ma la posizione del portiere è rimasta e rimarrà in bilico per le motivazioni messe sul piatto da Italiano, che vuole alle spalle di Terracciano una riserva ’vera’ e non una doppia scommessa come quella formata da Cerofolini e Martinelli. Così l’Atalanta, prima di richiamare Gollini si è mossa e ha intercettato una triangolazione che potrà mettere tutti d’accordo. Il numero uno oggi in viola satà girato al Napoli e proprio da Napoli arriverà a Firenze, Sirigu con la prospettiva di avere in viola chance in più rispetto alla piazza attuale. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CORRIERE FIORENTINO: “GONZALEZ-LEICESTER, FIORENTINA TENTATA, BALLANO 5 MILIONI. A 40 SI POTREBBE CHIUDERE”