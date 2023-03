Tuttosport, Sirigu nei prossimi giorni si opera: rischia di chiudere qui la sua carriera

Non comincia nel migliore dei modi la preparazione della Fiorentina per il tour de force che la vedrà impegnata, alla ripresa dopo la sosta, in 9 partite in 26 giorni fra campionato, quarti di Conference League e semifinali di Coppa Italia.

Durante la partitella di allenamento, ieri allo stadio Franchi con il Seravezza Pozzi (fomazione di Serie D), Salvatore Sirigu ha subito la rottura del tendine di Achille della gamba sinistra. Il portiere trentaseien-ne, campione d’Europa in carica con la Nazionale, si è fatto male da solo, nel tentativo di recuperare un pallone da fondo campo.

Immediatamente soccorso dallo staff medico viola, l’infortunio è apparso subito molto serio a tutti i presenti, compresi i trecento tifosi del settore Maratona (l’allenamento si è svolto a porte aperte). Sirigu è stato costretto a uscire in barella e poi trasportato in ambulanza al centro sportivo “Davide Astori” per gli accertamenti che, purtroppo per lui e per la Fiorentina, hanno confermato la gravissima diagnosi. Nei prossimi giorni il portiere sarà sottoposto a una visita specia listica per programmare l’intervento chirurgico.

«Forza Salvatore non mollare, ci rivediamo presto in campo», il messaggio di incoraggiamento inviato dal Napoli sul proprio profilo Twitter. Di sicuro la stagione per l’estremo difensore termina già adesso e nel modo peggiore, e c’è chi teme che l’infortunio possa portarlo a chiudere una carriera che è stata molto importante. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, TIFOSI EMPOLI NON VOGLIONO LA FIORENTINA: “A FIRENZE SI SOTTOVALUTA LA RIVALITÀ, NOI LA SENTIAMO TANTO”