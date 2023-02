Terracciano è pronto a mettersi da parte per far spazio al nuovo arrivato Sirigu. L’ex Napoli è pronto per la Conference

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, Terracciano e il risultato colpevole sul gol dell’Empoli. Per questa ragione è molto probabile che, in vista della partita contro il Braga in Conference League, importa potrà succedersi Salvatore Sirigu. Il neo acquisto della Fiorentina potrà dunque debuttare a Firenze proprio nella competizione europea e sarà curioso vederlo finalmente all’opera dopo il suo arrivo di qualche settimana fa.

