PAGELLE FIORENTINA: CABRAL AL POSTO GIUSTO. PAPERA DI TERRACCIANO, IKONÈ INGUARDABILE

Terracciano 5 Colpevole sul vantaggio dell’Empoli dove non para un tiro centrale, non irresistibile che gli passa sotto le braccia. Serve un portiere che pari davvero

Venuti 5,5 Alcuni errori tecnici evitabili, dalla sua almeno il merito di partecipare e supportare alle azioni offensive

Milenkovic 6 Esce nel corso del primo tempo per via di un infortunio, non aveva corso pericoli

Quarta 6 Non commette errori e cerca di essere preciso anche tecnicamente

Terzic 5,5 Sbaglia appoggi facili, i suoi cross sono numerosi ma mai raccolti come meriterebbe. Impreciso e impaurito in

Amrabat 5 Perde il pallone che porta al vantaggio dell’Empoli, poco prima ne aveva perso un altro che fortunatamente non ha fatto danni. Tecnicamente sbaglia tantissimo

Mandragora 5,5 Tanta buona volontà che però non porta a nulla, diversi cross che però non hanno mai trovato nessuno. Non trova mai la porta quando tira

Barak 5,5 Vivace, cerca la conclusione in un paio di occasioni ma fa fatica a prendere la porta

Nico Gonzalez 5,5 Pasticcia ma si impegna, uno dei pochi a cercare la giocata puntando il diretto marcatore ma non è mai vincente nel guizzo

Saponara 5,5 Esce dopo 45 minuti, non gioca un primo tempo cosi cattivo ma

Jovic 5 Non fa mai un movimento per dettare la giocata, lento quando la palla ce l’ha tra i piedi. Gioca da fermo

Igor 6 Sbaglia clamorosamente sul gol annullato all’Empoli, poi graziato dal fuorigioco. Il resto della gara è di controllo contro un avversario che rinuncia a giocare

Ikonè 4,5 In questo momento ci si domanda come faccia a giocare in serie A. Sbaglia tutto, non ha coraggio, non prova la giocata, non prova a saltare l’uomo, quando lo fa, è un disastro.

Dodò 6,5 Prova ad andare in attacco anche con iniziative personali, mette un paio di palloni giusti nel mezzo, il terzo è quello giusto

Cabral 6,5 Ha il merito di stare al posto giusto nel momento giusto e non sbaglia da due passi, in pieno recupero Vicario fa grande parata

Bonaventura 5,5 Prova a trovare una giocata ma non trova mai lo spazio vincente

