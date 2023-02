Sirigu: “Non mi aspettavo di giocare in Coppa, non è obbligatorio farlo. Alla Fiorentina per il progetto”

Pradè: “Il percorso con Salvatore sarà per un lungo periodo, sono convinto che ci sarà una mano e ci sta già dando tanto, ha esperienza e nello spogliatoio abbiamo bisogno di lui. Una sera era in un ristorante qui a Firenze per la nazionale, quel giorno c’eravamo anche io e Joe Barone e gli abbiamo pagato la cena, è anche un dato di riconoscenza (ride ndr)

Salvatore Sirigu è stato presentato come nuovo giocatore della Fiorentina dalla sala stampa del Franchi, queste le sue parole:

“Non mi aspettavo giocare, non è obbligatorio che un portiere debba giocare per forza in coppa, sono arrivato da poco e bisogna rispettare delle dinamiche, non è stato un problema. Il motivo per cui ho lasciato Napoli è una domanda che si fanno in tanti, ci sono tante componenti, faccio i migliori auguri al Napoli, spero per loro che vada tutto nel verso giusto, mi sono lasciato bene per tutti, ma questa scelta sta anche a significare la bontà del progetto della Fiorentina.

Credo fortemente nel lavoro quotidiano, ho fatto parte di squadre importanti e metto a disposizione la mia esperienza per tutti, qui possiamo togliere delle giuste soddisfazioni, passo dopo passo, pensiamo partita per partita.

La Fiorentina è una squadra forte composta da giocatori molto bravi, c’è agonismo grazie all’allenatore, questo non è semplice e non è da tutti, c’è da migliorare ma ho visto grande disponibilità e grande voglia nel migliorare da parte di tutti. Italiano è un grande lavoratore che cerca di trasferire grande conoscenza alla squadra

In passato si era parlato della Fiorentina, la bellezza della città è un fattore che si prende in considerazione quando si fa una scelta. Anche il fatto di giocare l’Europa è un motivo di stimolo, lo abbiamo visto con la Roma lo scorso anno. Parlo molto con i miei compagni, è importante farlo per capire le personalità dello spogliatoio

Mi hanno detto che ci sono due ragazzi molto bravi delle giovanili ma non mi sono ancora allenato con Martinelli, so che sono di prospettiva, sicuramente li aiuterò come ho fatto con tanti altri. Commisso? Come De Laurentiis sono due personalità molto forti, lui è sempre al fianco della squadra, mi ha colpito molto, il suo lato umano è da padre di famiglia, non è scontato questo, è un’area famigliare che fa molto bene”

