Corriere Fiorentino, chance per Sirigu contro il Braga: Terracciano va in panchina 

Eppure, se si prendono in esame le reti subite, la Fiorentina (con 30 gol al passivo) precipita al dodicesimo posto, con una media di un gol preso ogni 2,5 tiri verso la propria porta. Tanti. Troppi. Solo il Sassuolo (77 tiri verso la propria porta e 35 reti incassate, con una media di un gol ogni 2,2 conclusioni concesse) fa peggio. Non sarà tutta colpa di Terracciano insomma (che a volte si ritrova in situazioni difficili) ma certo sarebbe lecito aspettarsi un contributo maggiore.

Riflessione questa che sta facendo lo stesso Italiano che non a caso già oggi cercherà di capire quali siano le condizioni di Sirigu e, in caso di risposte positive, giovedì col Braga lo farà esordire. Perché vuole vederlo all’opera (quest’anno non ha mai giocato) e perché un po’ di sana concorrenza non ha mai fatto male a nessuno. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

