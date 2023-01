Nazione, Sirigu alla Fiorentina per giocarsi il posto con Terracciano. Con Gollini zero feeling

Operazione apparecchiata e messa finalmente in tavola, lo scambio di (secondi?) portieri fra Fiorentina e Napoli si è definito ieri pomeriggio e Salvatore Sirigu, classe 1987, una vita di calcio alle spalle con frequentazioni anche chic – fra queste, per 5 anni il PSG – è sbarcato a Firenze per giocarsi il posto con Terracciano. Esattamente l’opposto di quanto sia riuscito a Gollini, che pochissimo feeling ha evidentemente trovato con Italiano: prestito risolto con l’Atalanta e sbarco a Napoli alle spalle di Meret dove, forse, potrà cominciare u altro film.

Ma qui interessa soprattutto il film di Sirigu, che ha firmato un contratto fino a giugno (la Fiorentina ha un’opzione di un altro anno) e viene non solo teoricamente per giocarsi il posto con Pietro-diesel-Terracciano. Il quale qui a Firenze tecnicamente ha fatto fuori quelli che partivano in vantaggio su di lui (Dragowski, lo stesso Gollini) e quindi non ha cambiato l’espressione quieta degli occhi. Vedremo. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI COMMISSO