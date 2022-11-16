Sirigu ricorda commosso: "Con Astori eravamo compagni anche da avversari, abbiamo condiviso tutto"

Sirigu ha vinto il premio intitolato a Davide Astori e ha ricordato il suo rapporto con lo storico capitano della Fiorentina

Il portiere del Napoli Salvatore Sirigu ha ricevuto il premio intitolato a Davide Astori. Queste le sue parole durante la premiazione: "Sono assolutamente orgoglioso di ricevere questo premio. Con Davide avevamo un bel rapporto, ci siamo conosciuti all’età di 17 anni nelle Nazionali giovanili, abbiamo giocato insieme per poi ritrovarci in Nazionale maggiore. Siamo cresciuti condividendo la vita professionale, fatta di esperienze, timori e sogni. Si può dire che siamo stati sempre compagni di squadra, anche quando eravamo avversari c’è stato sempre quel rapporto di stima e amicizia”.

TIRRENO DRASTICO SULLE SPERANZE DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/tirreno-duro-la-fiorentina-non-ha-speranze-di-entrare-in-coppa-puo-ambire-solo-alla-salvezza/192693/